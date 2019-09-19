Минздрав дал добро на пятидневную выпивку
В Министерстве здравоохранения РФ объяснили, сколько спиртного человек может потреблять без существенного вреда своему здоровью. За основу была взята так называемая стандартная порция алкоголя - 10 граммов чистого спирта. Женщины могут позволить себе не более двух стандартных порций в день, мужчины – на одну больше, приводит мнение специалистов РИА Новости.
При этом, как отмечает RT, поскольку напитки бывают разной крепости, поэтому и порция варьируется. В качестве конкретных расчётов для примера в Минздраве оценили объём безвредной порции вина с содержанием спирта 12%.
Для женщин она составляет в день 200 миллилитров. Для мужчин в качестве ориентира взяли пиво крепостью 4,5%. Здесь безопасная порция составляет 900 миллилитров.
Кроме того, Минздрав рекомендует не менее двух дней в неделю вообще воздержаться от спиртного, уточняет Ura.ru. Одновременно там подчёркивают, что даже относительно маленькие объёмы алкоголя могут навредить, если употреблять их «не в то время или не в том месте».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Дочь Пескова нашла «заговор силовиков» против Путина в деле Устинова
- Полиция задержала шамана, идущего «изгонять Путина»
- Мировые новости на завтрак: Опасное обещание Трампа и утечка данных о слежке в РФ
- Глава генштаба США признал отставание НАТО от России
- «Яркость жизни и романтизм». Стало известно, сколько можно пить