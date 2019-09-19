Минздрав дал добро на пятидневную выпивку

В Министерстве здравоохранения РФ объяснили, сколько спиртного человек может потреблять без существенного вреда своему здоровью. За основу была взята так называемая стандартная порция алкоголя - 10 граммов чистого спирта. Женщины могут позволить себе не более двух стандартных порций в день, мужчины – на одну больше, приводит мнение специалистов РИА Новости.

При этом, как отмечает RT, поскольку напитки бывают разной крепости, поэтому и порция варьируется. В качестве конкретных расчётов для примера в Минздраве оценили объём безвредной порции вина с содержанием спирта 12%.