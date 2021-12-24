Эксперт развеял популярный миф о поиске работы

Карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров заявил, что расхожее мнение о существование лучших и худших сезонов для трудоустройства - всего лишь миф, сообщает «Вечерняя Москва».

Безработица в РФ балансирует на историческом минимуме

По его словам, причиной является более медленное принятие решений в летний период, так как в это время большинство руководителей уходят в отпуск.

«В летний период столько же предложений, как и в деловые сезоны — осень и весна», - отметил эксперт.

Валинуров добавил, что период новогодних праздников является худшим для смены работы, так как активность на рынке в это время минимальная.

Ранее в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой отметили, что безработных в России стало меньше «более чем на 2 млн человек».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыВакансииРабота
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры