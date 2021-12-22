В России снизилось число официально зарегистрированных безработных
Число официально зарегистрированных безработных в России - 780 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
В секретариате отметили, что, по сравнению с началом 2021 года, безработных россиян стало меньше «более чем на 2 млн человек».
Также было отмечено, что число вакансий, в настоящее время, превышает численность зарегистрированных безработных «почти в 2,5 раза», а численность занятых составляет 72,3 млн человек.
Ранее зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина заявила, что число безработных жителей в регионе уменьшилось в 2,5 раза за полгода — с 70 тысяч до 27,5 тысяч, сообщает RT.
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