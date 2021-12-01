Безработица в РФ балансирует на историческом минимуме
Безработица в Российской Федерации в октябре продолжала оставаться на уровне исторического минимума в 4,3% трудоспособного населения. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики. Впервые такой показатель был зарегистрирован в августе 2019 года.
В октябре 2021 года 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше были отнесены к безработным согласно методологии Международной организации труда. В стране насчитывалось 3 миллиона 274 тысячи безработных.
На конец второго месяца осени текущего года в органах службы занятости населения состояли на учете 1 миллион 100 тысяч россиян. Из них менее одной четверти имели официальный статус безработного, в том числе 600 тысяч получали пособие.
Росстат при изучении занятости и безработицы применяет подход Международной организации труда. Она считает безработными тех, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Безработица в РФ балансирует на историческом минимуме
- В Тегеране опровергли захват иранских КПП талибами
- В Москве на стадионы будут пускать в два раза больше болельщиков
- Лукашенко заявил, что чеченцы доставляли мигрантов к белорусским границам
- Столтенберг: НАТО не планирует размещать ядерное оружие в новых странах
- Определены победители всероссийского конкурса «Лига Лекторов»
- Число пострадавших при взрыве в шахте «Листвяжная» выросло почти до 100
- В США осудили гражданина РФ за кибермошенничество
- ВОЗ: омикрон-штамм обнаружен уже в 23 странах
- Минздрав принял новые правила получения медсправок для водителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru