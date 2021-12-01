Безработица в РФ балансирует на историческом минимуме

Безработица в Российской Федерации в октябре продолжала оставаться на уровне исторического минимума в 4,3% трудоспособного населения. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики. Впервые такой показатель был зарегистрирован в августе 2019 года.

В октябре 2021 года 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше были отнесены к безработным согласно методологии Международной организации труда. В стране насчитывалось 3 миллиона 274 тысячи безработных.

На конец второго месяца осени текущего года в органах службы занятости населения состояли на учете 1 миллион 100 тысяч россиян. Из них менее одной четверти имели официальный статус безработного, в том числе 600 тысяч получали пособие.

Росстат при изучении занятости и безработицы применяет подход Международной организации труда. Она считает безработными тех, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

