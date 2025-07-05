Развеян главный миф россиян о страховке

По данным исследования онлайн-страховой «Лучи» 91% россиян до сих пор считают, что ДМС доступен лишь сотрудникам компаний с доходом от 60 тысяч рублей в месяц. Треть опрошенных называют минимальную «зарплатную планку» для получения страховки в 100 тысяч рублей, а 47% — в 150 тысяч. Эти цифры указывают не только на стереотип, но и на слабую информированность.

Однако реальность выглядит иначе. Сегодня ДМС всё чаще становится частью системы заботы даже в небольших компаниях. Работодатели оформляют полисы для команд из 5 человек с уровнем зарплат от 30–40 тысяч рублей, благодаря более гибким и прозрачным страховым программам.

«ДМС давно перестал быть продуктом только для крупных корпораций. Сейчас им активно пользуется средний и малый бизнес, небольшие IT-компании, дизайн-студии, кафе и частные образовательные проекты. Мы видим растущий спрос именно в МСБ сегменте, так как на фоне «рынка соискателя» работодатели ищут способы привлечь и удержать сотрудников. По сути, это новая норма заботы о команде», - сказала Красненкова.

Согласно исследованию, каждый десятый сотрудник с ДМС чувствует себя спокойнее и увереннее. 3% отмечают, что полис снижает стресс и помогает справляться с выгоранием. Почти 10% — что само наличие страховки уже создает ощущение защищенности, даже если не приходилось ей пользоваться.

Для работодателя это — не просто соцпакет, а способ укрепить доверие и повысить лояльность в команде.

«Важно не просто предложить страховку, а встроить её в понятную экосистему заботы. Коммуникация, доступность сервиса, простота использования — всё это влияет на то, станет ли полис живым инструментом поддержки или останется строкой в трудовом договоре», — добавила Красненкова.

Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что массовый рынок при выборе работы в первую очередь смотрит на зарплату, все остальные бонусы для среднестатистического россиянина вторичны.

