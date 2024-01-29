Основатель Superjob опроверг, что каждый третий россиянин ищет работу с ДМС
В России добровольное медицинское страхование находится не на первом месте у наемных работников, заявил НСН Алексей Захаров.
Массовый рынок при выборе работы в первую очередь смотрит на зарплату, все остальные бонусы для среднестатистического россиянина вторичны. Об этом в разговоре с НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Ранее «Известия» со ссылкой на исследования «HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» сообщили, что треть россиян выбирают работодателя по наличию ДМС.
«Можно говорить о том, что при наличии информации о ДМС 30% людей, которые эту информацию заметят, сделают для себя отметочку и будут это учитывать, но говорить о том, что 30% россиян обращают на это внимание – такого нет. В первую очередь смотрят на зарплату и только зарплату. А дальше, с ростом квалификации, карьерной позиции человека начинаются другие вещи, на которые люди обращают внимание. В том числе и ДМС. В IT-компаниях на это обращают внимание 100% сотрудников компании. А если посмотрим на маленькую шаурмичную или кафе – там нет ДМС, и никогда не было, и никто на это внимания не обращает», - сказал Захаров.
Портал Superjob по итогам года назвал профессии с самым большим приростом зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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