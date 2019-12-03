Эксперт: Смартфоны - «расскладушки» будут пользоваться спросом только у неторопливых

«Мода ходит по кругу и имеет свойство возвращаться, возможно, на другом уровне – то, что было простым, то сейчас уже ушло дальше. Предпочтения к новинкам покажут пользователи. В наше время открывать обложку и только потом смотреть – это дополнительные 0,5 секунды, что напряжно для современной динамичной жизни... Тот, кто никуда не торопится, может и с "раскладушкой" побаловаться, а у кого бизнес-жизнь, ему доставать если это не золотой аппарат с запредельной стоимостью будет не удобно», - считает эксперт.

При этом, он отметил, что производители фактически исчерпали идеи по видоизменению смартфонов и возвращение к «раскладушкам» это возможность заинтересовать молодое поколение. Ведь уже есть те, кто не видел раскладных телефонов, именно «для них это новость».

Относительно складного смартфона Escobar Fold 1, эксперт уточнил, что этот аппарат станет имиджевой вещью для приблатненных.

«Это прикол на грани – говорить, что у меня телефон сделанный наркобароном. Хотя вообще-то в России любят понты… Возможно, заинтересуются приблатненные, это те, кто строят из себя потомков сидельцев… Такая имиджевая выдумка, тем более цена по нынешним временам совершенно не страшная», - поделился своим мнением собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в розничных сетях России закончились «Яндекс.Телефон». Уточняется, что телефон оказался нишевым продуктом. «Яндекс» прорабатывает варианты развития направления, но пока не анонсирует выпуск новой версии смартфона. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал о создании в России экосистемы «Яндекс» с претензией на универсальность.



