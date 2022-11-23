Филиппины назвали лучшим направлением для романтического отдыха

В сообщении говорится, что влюбленные пары и будущие молодожены часто выбирают острова для путешествий, а также для главной церемонии в жизни жениха и невесты.

«Свадьба, организованная на островах, оставит неизгладимое впечатление в сердцах молодожёнов и гостей. Ласковый шум волн, фотосессия на фоне пальм и ужин на закате помогут влюбленным укрепить чувства и стать ещё ближе друг к другу», - подчеркнули в Департаменте.

В пресс-службе добавили, что на Филиппинах найдутся развлечения для влюблённых на любой вкус. Это, например, серфинг на самом известном споте Cloud 9 в Сиаргао, прогулки по живописным джунглям острова Палаван или умиротворенный отдых на пляжах острова Боракай.

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