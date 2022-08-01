Эксперт рассказала, в каких случаях не стоит расплачиваться банковской картой

По словам эксперта, в первую очередь следует остерегаться покупок в подозрительных интернет-магазинах, не вводить данные своей карты на таких порталах и перед оплатой проверить ресурс на надежность. Специалист уточнила, что подозрительными можно считать магазины, которые существуют всего несколько месяцев, либо те, которые собрали много негативных отзывов. Для максимальной безопасности Артемьева посоветовала завести виртуальную карту для покупок в Сети и держать на ней сумму, которую планируется потратить, отмечает телеканал «360».

Кроме того, лучше не пользоваться картами в поездках за границу, пишет Газета.ру. Эксперт уточнила, что пользоваться выпущенными в России банковскими картами за рубежом затруднительно и рекомендовала платить наличными.

