Эксперт рассказала, в каких случаях не стоит расплачиваться банковской картой

Использование банковских карт в ряде случаев может быть опасно. О ситуациях, когда лучше отказаться от применения такого способа платежа, рассказала операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева в беседе с агентством «Прайм».

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По словам эксперта, в первую очередь следует остерегаться покупок в подозрительных интернет-магазинах, не вводить данные своей карты на таких порталах и перед оплатой проверить ресурс на надежность. Специалист уточнила, что подозрительными можно считать магазины, которые существуют всего несколько месяцев, либо те, которые собрали много негативных отзывов. Для максимальной безопасности Артемьева посоветовала завести виртуальную карту для покупок в Сети и держать на ней сумму, которую планируется потратить, отмечает телеканал «360».

Кроме того, лучше не пользоваться картами в поездках за границу, пишет Газета.ру. Эксперт уточнила, что пользоваться выпущенными в России банковскими картами за рубежом затруднительно и рекомендовала платить наличными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыБанковские Карты
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