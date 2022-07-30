СМИ: МКБ и ДОМ.РФ планируют выпуск карт UnionPay

Московский кредитный банк (МКБ) и ДОМ.РФ планируют выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на представителей финансовых организаций.

Так, МКБ прорабатывает возможность выпуска карт Union Pay. В свою очередь, ДОМ.РФ планирует начать эмиссию карт этой платежной системы в 2023 году.

Российские банки могут начать выпуск карт UnionPay к середине осени

Как отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, уже 11 отечественных кредитных организаций уже могут официально эмитировать карты UnionPay, еще несколько банков проходят процедуры согласования с платежной системой. Если системы Visa и MasterCard не вернутся в РФ в ближайшее время, их китайский конкурент может занять до 5-8% российского рынка карт.

При этом ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Евгений Романов предупредил, что карты UnionPay предназначены в первую очередь для туризма. Эксперт указал, что с этой системой работает ограниченное количество банков, а некоторые торговые площадки могут блокировать оплаты российских пользователей в связи с санкциями.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Платежные СистемыБанковские КартыБанки
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