Как отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, уже 11 отечественных кредитных организаций уже могут официально эмитировать карты UnionPay, еще несколько банков проходят процедуры согласования с платежной системой. Если системы Visa и MasterCard не вернутся в РФ в ближайшее время, их китайский конкурент может занять до 5-8% российского рынка карт.

При этом ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Евгений Романов предупредил, что карты UnionPay предназначены в первую очередь для туризма. Эксперт указал, что с этой системой работает ограниченное количество банков, а некоторые торговые площадки могут блокировать оплаты российских пользователей в связи с санкциями.

