Эксперт рассказала можно ли купаться в линзах

По её словам, линзы позволяют вести активный образ жизни, а цветные линзы помогают менять цвет глаз и скрывать какие-то особенности.

«Но есть у них и минусы — их бывает сложно надевать и снимать, особенно новичкам. Постоянное ношение линз вместо очков — дорогое удовольствие, ведь еще и требуются разные аксессуары — контейнеры для хранения, растворы для промывания», - отметила специалист.

Она также рассказала, что при принятии душа или ванны, можно не снимать линзы, но предупредила, о необходимости помнить, что сильный напор воды, который направляется в лицо, может их смыть.