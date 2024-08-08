Эксперт рассказала можно ли купаться в линзах
Об особенностях ношения линз рассказала врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова, сообщает aif.ru.
По её словам, линзы позволяют вести активный образ жизни, а цветные линзы помогают менять цвет глаз и скрывать какие-то особенности.
«Но есть у них и минусы — их бывает сложно надевать и снимать, особенно новичкам. Постоянное ношение линз вместо очков — дорогое удовольствие, ведь еще и требуются разные аксессуары — контейнеры для хранения, растворы для промывания», - отметила специалист.
Она также рассказала, что при принятии душа или ванны, можно не снимать линзы, но предупредила, о необходимости помнить, что сильный напор воды, который направляется в лицо, может их смыть.
Махкамова посоветовала после принятия душа или ванны закапать в глаза увлажняющие капли. Она также предупредила, что париться в бане можно только в однодневных линзах, которые легко меняются после выхода из парной.
«Это связано с тем, что линзы плохо переносят высокие температуры, из-за которых могут деформироваться» - пояснила эксперт.
Она также призвала не забывать, что купание в соленом море приведет к нарушению микропленки на поверхности оптики.
Ранее россиян предупредили о подорожании очков, линз и другой оптики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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