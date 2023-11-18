Созданные в Москве ночные линзы помогли улучшить зрение 250 тысячам пациентов

В Москве компания, выпускающая ночные линзы для корректировки близорукости, с 2018 года помогла более чем четверти миллиона пациентам в России, Восточной Европе и Азии улучшить зрение. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



«На сегодняшний день методику практикуют свыше 2,5 тысячи врачей-офтальмологов», – подчеркнул глава департамента.



По его словам, продукция, произведенная в Москве, полностью соответствует всем требованием современной медицины, благодаря чему востребована, как на внутрироссийском рынке, так и за рубежом.



Для корректировки зрения ортокератологические линзы необходимо надевать перед сном и снимать сразу после пробуждения. Благодаря этому пациент получает стопроцентное зрение без использования очков или линз в течение всего дня при близорукости до семи диоптрий. Они помогают, в том числе, остановить прогрессирование дефекта зрения у детей и подростков.



По словам гендиректора компании-производителя Максима Рябенко, основная миссия фирмы – повышать качество жизни людей за счет хорошего зрения.



Он также уточнил, что их изделие стало популярно у пациентов, так как просто в использовании, безопасно и может быть изготовлено по индивидуальным параметрам даже в сложных случаях.



Москва – мегаполис с развитым производством, в котором работает более четырех тысяч промышленных площадок, где трудоустроены свыше 720 тысяч человек. В столице ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве выпускают различные товары от сложного оборудования и медтехники до одежды и косметики.



Размещая в столице промышленные площадки, предприниматели получают широкий доступ к обширному рынку сбыта, а также значительному пулу системной поддержки, в том числе субсидиям и целевым займам.

