Россиянам обяъснили, почему ипотека лучше аренды квартиры
Преимущество купленной в ипотеку квартиры в том, что с годами собственное жильё дорожает, а арендованная жилплощадь никогда не станет полноценным активом. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон.
Он указал, что платежи по ипотеке и за аренду в последнее время практически сравнялись. Однако через 25 лет человек станет собственником квартиры, а при съёме чужого жилья в итоге «без квартиры так и остался».
Также Берзон подчеркнул, что с учётом льготных программ молодой семьи всё же лучше воспользоваться ипотекой. В том числе по тому, что своя жилплощадь - это не только актив, но и независимость.
«Я квартиру обустроил, так как мне нравится. Не так, как сдают хозяева, а по душе: мебель и так далее», - заключил эксперт.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что чаще всего ипотеку сегодня оформляют семьи с одним ребёнком.
