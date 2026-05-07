Россиянам обяъснили, почему ипотека лучше аренды квартиры

Он указал, что платежи по ипотеке и за аренду в последнее время практически сравнялись. Однако через 25 лет человек станет собственником квартиры, а при съёме чужого жилья в итоге «без квартиры так и остался».

Также Берзон подчеркнул, что с учётом льготных программ молодой семьи всё же лучше воспользоваться ипотекой. В том числе по тому, что своя жилплощадь - это не только актив, но и независимость.

«Я квартиру обустроил, так как мне нравится. Не так, как сдают хозяева, а по душе: мебель и так далее», - заключил эксперт.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что чаще всего ипотеку сегодня оформляют семьи с одним ребёнком.

