Эксперт рассказала, как не стать жертвой мошенников в соцсетях
Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям посоветовала в эфире НСН не бояться переспрашивать человека, от чьего лица поступила просьба о материальной помощи.
Банк России предупредил о новом способе хищения денег через социальные сети . Как отметил замначальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев в интервью газете «Известия», мошенники, получая доступ к странице жертв в соцсетях, начинают публиковать посты от их имени, к примеру – с призывами оказать материальную помощь.
В эфире НСН эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова посоветовала в качестве профилактики всегда выходить на личный контакт с человеком и уточнять, нужна ли ему помощь.
«С точки зрения здравого смысла, я бы просто посоветовала людям, когда они видят в ленте, например, просьбу своего друга о помощи, спросить у него, действительно ли он в этой помощи нуждается, не взломали ли у него страницу. И всем стоит рассказать своим родственникам и людям старшего возраста, которые взрослели, когда ничего такого не было, о том, что не надо на такие вещи сразу вестись, а лучше переспрашивать, потому что всегда лучше переспросить у человека лично», — отметила эксперт.
В Центробанке также рассказали, что мошенники научились имитировать голос человека, от имени которого они звонят его знакомым и просят о материальной помощи. При этом замглавы департамента информационной безопасности Банка России отметил, что такой способ не распространен, так как слишком дорог. В случае таких звонков собеседник НСН рекомендует перезванивать человеку лично.
«Если у вас возникает хоть малейшее ощущение что что-то не так, позвоните человеку, чтобы послушать его живой голос. Даже если вы его слегка напряжете, это все равно лучше, чем повестись на обман мошенников», — заметила Анна Фёдорова.
Ранее эксперты выяснили, что каждый третий россиянин сталкивался с телефонным мошенничеством, либо это случалось с его близкими. Исследование «Лаборатории Касперского» выяснило, что около 9 процентов теряли из-за этого значительную сумму денег, но при этом только 4 процента россиян обращались в полицию, писал РБК.
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