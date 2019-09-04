Эксперт рассказала, как не стать жертвой мошенников в соцсетях

Банк России предупредил о новом способе хищения денег через социальные сети . Как отметил замначальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев в интервью газете «Известия», мошенники, получая доступ к странице жертв в соцсетях, начинают публиковать посты от их имени, к примеру – с призывами оказать материальную помощь.

В эфире НСН эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова посоветовала в качестве профилактики всегда выходить на личный контакт с человеком и уточнять, нужна ли ему помощь.

«С точки зрения здравого смысла, я бы просто посоветовала людям, когда они видят в ленте, например, просьбу своего друга о помощи, спросить у него, действительно ли он в этой помощи нуждается, не взломали ли у него страницу. И всем стоит рассказать своим родственникам и людям старшего возраста, которые взрослели, когда ничего такого не было, о том, что не надо на такие вещи сразу вестись, а лучше переспрашивать, потому что всегда лучше переспросить у человека лично», — отметила эксперт.