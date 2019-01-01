Глава АРБ рассказал, как не стать жертвой мошенников
Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН рассказал, что попытки мошенников завладеть средствами граждан не прекратятся.
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС. Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств, сообщает «Коммерсант».
Финансовые организации используют коды в сообщениях для подтверждения личности клиента или для подключения услуги. Такая практика есть у Промсвязьбанка, Почта-банка, Тинькофф-банка и других организаций. В банках утверждают, что это безопасно, поскольку в сообщениях указывают, какие коды можно говорить, а какие нет.
Но также коды из СМС-сообщений приходят для подтверждения списания средств. Такие коды нельзя сообщать никому, даже работникам банка. Однако клиенты по привычке считают, что диктовать код сотруднику кредитной организации безопасно, и зачастую раскрывают шифр для подтверждения операции мошенникам. Аферисты звонят с поддельных телефонных номеров, поэтому их трудно распознать.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что мошенники быстрее рядовых граждан адаптируются под новые условия финансовых организаций.
«Здесь нельзя упрекать в излишней паники, но никак не реагировать тоже нельзя. Риски есть. Это направление будет двигаться в сторону упрощения процедур, технический прогресс не оставляет никакой альтернативы. А мошенники очень быстро реагируют на всякие стандартизированные действия. Человеческая психология не успевает адаптироваться под действия мошенников. Если вам часто приходится называть какие-то коды, то вы сделаете это в очередной раз уже на автомате, потеряв бдительность», - предупредил эксперт.
Собеседник НСН отметил, что гражданам нужно оперативно адаптироваться в меняющихся условиях, так как в современном мире регулярно появляются новые предложения.
«Сегодня самостоятельное обслуживание собственных счетов в разных банках имеет разный алгоритм. В некоторых организациях существует несколько шагов, где каждый раз надо проверять, действительно ли это платеж нужного назначения, не совершил ли ты ошибку в номере адресата. А есть такие приложения, где этих шагов гораздо меньше. Возможность ошибиться возрастает пропорционально. То же самое, что и с авторизацией через СМС. Риск, безусловно, есть. Но эти операции все равно будут иметь свой спрос и поддержку. Адаптация под новую систему в современных условиях теоретически не может продолжаться больше нескольких месяцев, потому что через полгода будут другие продукты, и приспосабливаться нужно будет под них. Думать, что свет клином сошелся на одной какой-то услуге, наивно», - заключил он.
20 мая сообщалось, что клиенты Сбербанка начали массово сталкиваться с новым видом мошенничества: они лишаются денег при использовании терминалов в отделениях. Жулики выбирают какую-либо операцию в банкомате, не вставляя при этом карту. Следующий в очереди клиент вводит ПИН-код своей карты, после чего предыдущая операция автоматически завершается за его счет.
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