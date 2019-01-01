Глава АРБ рассказал, как не стать жертвой мошенников

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС. Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств, сообщает «Коммерсант».

Финансовые организации используют коды в сообщениях для подтверждения личности клиента или для подключения услуги. Такая практика есть у Промсвязьбанка, Почта-банка, Тинькофф-банка и других организаций. В банках утверждают, что это безопасно, поскольку в сообщениях указывают, какие коды можно говорить, а какие нет.

Но также коды из СМС-сообщений приходят для подтверждения списания средств. Такие коды нельзя сообщать никому, даже работникам банка. Однако клиенты по привычке считают, что диктовать код сотруднику кредитной организации безопасно, и зачастую раскрывают шифр для подтверждения операции мошенникам. Аферисты звонят с поддельных телефонных номеров, поэтому их трудно распознать.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что мошенники быстрее рядовых граждан адаптируются под новые условия финансовых организаций.

«Здесь нельзя упрекать в излишней паники, но никак не реагировать тоже нельзя. Риски есть. Это направление будет двигаться в сторону упрощения процедур, технический прогресс не оставляет никакой альтернативы. А мошенники очень быстро реагируют на всякие стандартизированные действия. Человеческая психология не успевает адаптироваться под действия мошенников. Если вам часто приходится называть какие-то коды, то вы сделаете это в очередной раз уже на автомате, потеряв бдительность», - предупредил эксперт.

Собеседник НСН отметил, что гражданам нужно оперативно адаптироваться в меняющихся условиях, так как в современном мире регулярно появляются новые предложения.