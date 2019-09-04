Деньги россиян начали похищать с помощью соцсетей
ЦБ предупредил о росте количества хищения денег россиян путем взлома их страниц в социальных сетях, сообщает «Известия».
Как отметил замначальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев, мошенники, получая доступ к странице жертв, начинают публиковать посты от их имени, к примеру – с призывами оказать материальную помощь.
Доходило до того, что преступники имитировали голос пользователей, но такие случаи пока крайне редки, отмечает RT.
Также сообщается, что 97 процентов преступлений совершаются с применением методов социальной инженерии: жертв вводят в заблуждение, после чего они сами передают злоумышленникам данные, необходимые для хищения средств.
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