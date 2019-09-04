Деньги россиян начали похищать с помощью соцсетей

Доходило до того, что преступники имитировали голос пользователей, но такие случаи пока крайне редки, отмечает RT.

Также сообщается, что 97 процентов преступлений совершаются с применением методов социальной инженерии: жертв вводят в заблуждение, после чего они сами передают злоумышленникам данные, необходимые для хищения средств.

