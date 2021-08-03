Эксперт рассказал, зачем помолчать, когда рядом смартфон

Многие пользователи гаджетов не раз замечали, что стоит обсудить какую-либо тему, и вскоре в соцсетях и поисковых системах появится реклама, связанная с обсуждаемым вопросом, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнёра коммуникационного агентства B&C Марка Шермана.

Стало известно о новой уловке мошенников

По его словам, несмотря на то, что нет доказательств о том, что телефон прослушивает разговоры круглосуточно, не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию.

Прежде всего, речь идет о финансовых вопросах. Злоумышленники могут украсть эти данные и воспользоваться ими для пополнения своего банковского счета.

Как сообщалось, мошенники нашли способ красть деньги россиян через розыгрыш призов, которые якобы организованы мессенджерами, сообщило РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиСмартфоны
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