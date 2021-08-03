Эксперт рассказал, зачем помолчать, когда рядом смартфон
Многие пользователи гаджетов не раз замечали, что стоит обсудить какую-либо тему, и вскоре в соцсетях и поисковых системах появится реклама, связанная с обсуждаемым вопросом, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего партнёра коммуникационного агентства B&C Марка Шермана.
По его словам, несмотря на то, что нет доказательств о том, что телефон прослушивает разговоры круглосуточно, не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию.
Прежде всего, речь идет о финансовых вопросах. Злоумышленники могут украсть эти данные и воспользоваться ими для пополнения своего банковского счета.
Как сообщалось, мошенники нашли способ красть деньги россиян через розыгрыш призов, которые якобы организованы мессенджерами, сообщило РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Эксперт рассказал, зачем помолчать, когда рядом смартфон
- Депутаты захотели увеличить предельный размер социального налогового вычета
- Турист из Москвы погиб во время урагана в Тверской области
- Более 30 рейсов отменили в аэропортах Москвы из-за ливня
- Скончался режиссер клипов «Алиса» и ДДТ Олег Флянгольц
- В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии
- Билл и Мелинда Гейтс завершили бракоразводный процесс
- В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции
- «Школьные» выплаты получили родители 17,4 млн российских детей
- Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетит из Токио в Польшу 4 августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru