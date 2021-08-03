Эксперт рассказал, зачем помолчать, когда рядом смартфон

По его словам, несмотря на то, что нет доказательств о том, что телефон прослушивает разговоры круглосуточно, не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию.

Прежде всего, речь идет о финансовых вопросах. Злоумышленники могут украсть эти данные и воспользоваться ими для пополнения своего банковского счета.

Как сообщалось, мошенники нашли способ красть деньги россиян через розыгрыш призов, которые якобы организованы мессенджерами, сообщило РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

