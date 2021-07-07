Стало известно о новой уловке мошенников
Злоумышленники могут использовать почтовый домен gov.ru для рассылки фишинговых писем, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию сети Russian State Network, которая является сегментом для российских органов власти.
5 июля некоторые сотрудники агентства получили электронные письма от администрации RSNet, в которых говорилось о массовых рассылках фишинговых электронных писем с вредоносным содержимым. Они предназначались пользователям почтового домена gov.ru.
Рекомендуется не открывать e-mail от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем, в том числе от администрации сети RSNet.
По словам экспертов, мошенники часто берут на вооружение государственные сервисы. Так, некоторое время рассылались фишинговые письма якобы от налоговых органов.
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