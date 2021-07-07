Стало известно о новой уловке мошенников

5 июля некоторые сотрудники агентства получили электронные письма от администрации RSNet, в которых говорилось о массовых рассылках фишинговых электронных писем с вредоносным содержимым. Они предназначались пользователям почтового домена gov.ru.

Рекомендуется не открывать e-mail от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем, в том числе от администрации сети RSNet.

По словам экспертов, мошенники часто берут на вооружение государственные сервисы. Так, некоторое время рассылались фишинговые письма якобы от налоговых органов.

