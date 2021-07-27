Стало известно о новом методе мошенничества в мессенджерах

Подставной администратор пишет пользователю мессенджера, что тот выиграл несколько тысяч долларов. После этого жертве пишет мошенник под видом оператора банка, что для вывода денег нужно конвертировать их в рубли, для чего потребуется внести комиссию в несколько сотен рублей.

Мошенники просят у пользователя всю информацию о банковской карте, а затем требуют подтвердить операцию через смс-код.

