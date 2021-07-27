Стало известно о новом методе мошенничества в мессенджерах
Мошенники нашли способ красть деньги россиян через розыгрыш призов, которые якобы организованы мессенджерами, сообщило РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.
Подставной администратор пишет пользователю мессенджера, что тот выиграл несколько тысяч долларов. После этого жертве пишет мошенник под видом оператора банка, что для вывода денег нужно конвертировать их в рубли, для чего потребуется внести комиссию в несколько сотен рублей.
Мошенники просят у пользователя всю информацию о банковской карте, а затем требуют подтвердить операцию через смс-код.
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