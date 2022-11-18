Эксперт рассказал, в каких сферах ожидается новая «гонка зарплат»

В России началась санкционная «гонка зарплат» в сфере строительства и логистики, сообщает РБК. Фактическая заработная плата сотрудников в третьем квартале увеличилась в среднем на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров, причиной для «гонки зарплат» стали не санкции, а ускоренное развитие экономики страны, передает «Вечерняя Москва».

По его словам, данная ситуация не связана с позициями топ-менеджеров, а относится к рабочим и специалистам.

Власти Москвы оценили дефицит трудовых ресурсов на стройках города в 40%

Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время начнется большой дефицит рабочих на производствах, что приведет к очередной «гонке зарплат» по всей России.

Валинуров также отметил, что сейчас рабочие на станках, например, токари или фрезеровщики, считаются не очень престижными профессиями, что необходимо менять.

«Нужно значительно поднимать заработную плату по этим должностям, что и произойдет очень скоро. Эти люди выполняют важную работу и будут цениться», — добавил специалист.

Ранее президент и основатель SuperJob Алексей Захаров Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что на рынке труда будет всплеск после Нового года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса Экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
ТЕГИ:ВакансииДефицитЗарплатыРынок Труда
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры