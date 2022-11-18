Эксперт рассказал, в каких сферах ожидается новая «гонка зарплат»

В России началась санкционная «гонка зарплат» в сфере строительства и логистики, сообщает РБК. Фактическая заработная плата сотрудников в третьем квартале увеличилась в среднем на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров, причиной для «гонки зарплат» стали не санкции, а ускоренное развитие экономики страны, передает «Вечерняя Москва».

По его словам, данная ситуация не связана с позициями топ-менеджеров, а относится к рабочим и специалистам.