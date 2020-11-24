Эксперт рассказал о способе защитить компьютер от скрытого проникновения

Защититься от злоумышленников можно с помощью антивируса, который должен отслеживать все программы, которые запускаются и скачиваются на компьютер, проверять все файлы в непрерывном режиме.

Эксперт напомнил, что существуют бесплатные антивирусы, которые продают персональные данные пользователей. Однако есть подобные случаи и у платных решений.

Ранее вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов в эфире НСН перечислил способы защиты личного устройства и рабочего сервиса от мошеннических атак.

Большинство пользователей (68%), которые сегодня работают удалено, используют свой домашний компьютер и в личных, и в рабочих целях. Тем самым, они становятся потенциальными жертвами киберпреступников.

