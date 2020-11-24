Эксперт рассказал о способе защитить компьютер от скрытого проникновения
Взлом компьютера стало сложно заметить, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексея Лукацкого.
По его словам, сегодня явных признаков проникновения не существует, тогда, как раньше это можно было определить по замедленной работе системы или всплывающим системным сообщениям. «Если цель вредоносной программы – кража информации, то мы можем вообще не узнать, что наш компьютер был взломан», – сказал Лукацкий.
Защититься от злоумышленников можно с помощью антивируса, который должен отслеживать все программы, которые запускаются и скачиваются на компьютер, проверять все файлы в непрерывном режиме.
Эксперт напомнил, что существуют бесплатные антивирусы, которые продают персональные данные пользователей. Однако есть подобные случаи и у платных решений.
Ранее вице-президент ГК InfoWatch Рустэм Хайретдинов в эфире НСН перечислил способы защиты личного устройства и рабочего сервиса от мошеннических атак.
Большинство пользователей (68%), которые сегодня работают удалено, используют свой домашний компьютер и в личных, и в рабочих целях. Тем самым, они становятся потенциальными жертвами киберпреступников.
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