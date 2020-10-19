США обвинили шестерых россиян в хакерских атаках
Шестерых граждан России обвинили в США в хакерских атаках и распространении вируса NotPetya, передаёт агентство Рейтер.
По версии обвинения, россияне на протяжении четырёх лет организовывали кибератаки, среди которых проведение выборов во Франции в 2017 году и Зимние Олимпийские игры в Южной Корее 2018 года.
Замдиректора ФБР Дэвид Боудич заявил, что информация, которой располагает обвинение, доказывает, насколько кибероперации россиян «всепроникающие и разрушительные».
Вирус-стиратель NotPetya атаковал компьютеры по всему миру три года назад. Вредоносная программа зачищала жёсткий диск без возможности восстановления. Вирус распространялся с помощью электронных писем, в которых под видом резюме находился заражённый файл, после открытия проникавший в систему и блокировавший данные пользователей. От программы NotPetya пострадали крупные международные компании из США, Австралии, Франции, Испании, России, Украины и других стран.
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