Эксперт рассказал о способах проверки заземления в квартире

«При проблемах с заземлением в квартирах и домах рекомендуется все-таки вызывать электролабораторию, которая всё „прозвонит“ и поможет разобраться с проблемой. Рядовой электрик, даже с высшим образованием, вряд ли сможет сделать все правильно», - пояснил он.

По словам Главинского, чтобы самостоятельно установить отсутствие заземления в квартире, можно воспользоваться мультиметром. Прибором замеряют переменное напряжение между заземляющим и фазовым проводами, если он показывает около 220-230 вольт – заземление работает правильно. В ином случае необходимо обращаться к специалистам.

Ранее сообщалось, что москвич пережил клиническую смерть, попытавшись открыть посудомойку. Мужчину госпитализировали, он находится в реанимации. Состояние пациента оценивается как тяжелое, напоминает «Радиоточка НСН».

