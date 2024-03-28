Эксперт рассказал о способах проверки заземления в квартире

В ситуации, когда бытовая техника при касании бьет током, стоит обратиться к профессиональной помощи для решения проблем с заземлением. Об этом пишет AIF.Ru со ссылкой на эксперта в области строительства, проектирования и строительной экспертизы Дениса Главинского.

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«При проблемах с заземлением в квартирах и домах рекомендуется все-таки вызывать электролабораторию, которая всё „прозвонит“ и поможет разобраться с проблемой. Рядовой электрик, даже с высшим образованием, вряд ли сможет сделать все правильно», - пояснил он.

По словам Главинского, чтобы самостоятельно установить отсутствие заземления в квартире, можно воспользоваться мультиметром. Прибором замеряют переменное напряжение между заземляющим и фазовым проводами, если он показывает около 220-230 вольт – заземление работает правильно. В ином случае необходимо обращаться к специалистам.

Ранее сообщалось, что москвич пережил клиническую смерть, попытавшись открыть посудомойку. Мужчину госпитализировали, он находится в реанимации. Состояние пациента оценивается как тяжелое, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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