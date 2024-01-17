В Воронеже подростка ударило током во время игры на электрогитаре

По данным местных изданий, инцидент произошёл в студии на улице Комиссаржевской в Воронеже. Уточняется, что в больницу был доставлен 13-летний подросток, которого ударило током во время занятий с электрогитарой.

«Сотрудники студии скорую помощь не вызвали, а обработали рану на руке подростка и выставили его на улицу. Оставшиеся в студии дети продолжили репетицию на том же оборудовании», - указали в ведомстве.

Ранее в Омске 16-летний школьник решил отремонтировать компьютер и погиб от удара током, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

