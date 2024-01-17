В Воронеже подростка ударило током во время игры на электрогитаре
Следователи в Воронежской области объявили о проверке появившейся в СМИ информации о подростке, который пострадал от удара током при настройке электрогитары, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным местных изданий, инцидент произошёл в студии на улице Комиссаржевской в Воронеже. Уточняется, что в больницу был доставлен 13-летний подросток, которого ударило током во время занятий с электрогитарой.
«Сотрудники студии скорую помощь не вызвали, а обработали рану на руке подростка и выставили его на улицу. Оставшиеся в студии дети продолжили репетицию на том же оборудовании», - указали в ведомстве.
Ранее в Омске 16-летний школьник решил отремонтировать компьютер и погиб от удара током, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст: В РФ запретят работу коллекторов, связанных с недружественными странами
- Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
- Иран отверг обвинения Запада в поставках в Россию дронов
- Литва выплатит 100 тысяч евро за пытки в секретной тюрьме ЦРУ
- Отказавшийся играть за сборную России по футболу Севикян перешел в «Ференцварош»
- СМИ: В Петербурге студенту проломили голову за надпись «White» на футболке
- «Роскосмос»: Стартовала подготовка ракеты «Ангара-А5» к первому пуску с Восточного
- В Подмосковье на ж/д станции рецидивист напал с ножом на пассажира
- Актриса рассказала о необычной истории в новом фильме франшизы «Звездные войны»
- Хуситы назвали любой американский или британский корабль законной целью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru