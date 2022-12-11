Эксперт рассказал о правиле «золотой полки» в магазинах

Магазины нередко используют технологии, которые стимулируют покупателя потратить максимальную сумму денег, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Плеханова Оксану Гончаренко.

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По ее словам, товар с истекающим сроком годности ставят ближе к покупателям. Также существует «правило золотой полки», когда наиболее дорогие товары находятся на прилавках на уровне рук и глаз покупателя. Это необходимо для увеличения их продаж.

Отмечается, что сегодня магазины увеличивают продажи не с помощью наценки на товар, а акциями и скидками.

В магазины России после весенней паузы вернулись скидки и промоакции на продукты и непродовольственные товары. Весной многие торговые сети отказались от скидок из-за сложной ситуации в ретейле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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