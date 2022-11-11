Союз потребителей: Низкий спрос заставит продавцов увеличить скидки на «черную пятницу»
При этом председатель Союза потребителей России Петр Шелищ предостерег россиян от нерациональных спонтанных покупок, даже если они будут выгодными.
Потребительская активность россиян снизилась на 20% из-за падения доходов и повышенной тревожности, это мотивирует продавцов предоставлять большие скидки, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с НСН.
В интернет-магазинах стартуют масштабные распродажи «11.11». Продавцы подогревают спрос к «черной пятнице», которая в этом году выпадает на 25 ноября. Шелищ считает, что в этот раз скидки могут увеличиться из-за низкого спроса.
«Потребительская активность снижается, это связано и со снижением доходов, и с повышенной тревожностью людей в связи с событиями в мире. Люди меньше тратят на товары и услуги, стараются больше сберечь. Есть меньше почти не стали, на 2% за первого полугодие товарооборот еды снизился. А товарооборот непродовольственных товаров снизился до 20%. Это мотивирует продавцов давать скидки. Поэтому могут быть действительно большие скидки», - отметил он.
Он также призвал оценивать покупки в период распродаж не с точки зрения выгоды, а с точки зрения рациональности, и не покупать то, что сейчас не пригодится.
«Продавцу важно продавать, он не обязан считаться с тем, насколько потребителю нужно то, что ему предлагается. Разумный потребитель подумает об этом. Каждый человек разумный определит, что ему важнее сегодня, даже если какой-то товар можно купить более выгодно. Надо оценивать, насколько рациональной будет та или иная покупка. Россия по спонтанности покупок занимает второе место в мире», - добавил собеседник НСН.
Ранее ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц рассказал НСН, что россияне получают удовольствие от всевозможных распродаж и «черных пятниц», хотя часто экономия там не так велика.
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