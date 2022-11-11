Союз потребителей: Низкий спрос заставит продавцов увеличить скидки на «черную пятницу»

Потребительская активность россиян снизилась на 20% из-за падения доходов и повышенной тревожности, это мотивирует продавцов предоставлять большие скидки, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с НСН.

В интернет-магазинах стартуют масштабные распродажи «11.11». Продавцы подогревают спрос к «черной пятнице», которая в этом году выпадает на 25 ноября. Шелищ считает, что в этот раз скидки могут увеличиться из-за низкого спроса.

«Потребительская активность снижается, это связано и со снижением доходов, и с повышенной тревожностью людей в связи с событиями в мире. Люди меньше тратят на товары и услуги, стараются больше сберечь. Есть меньше почти не стали, на 2% за первого полугодие товарооборот еды снизился. А товарооборот непродовольственных товаров снизился до 20%. Это мотивирует продавцов давать скидки. Поэтому могут быть действительно большие скидки», - отметил он.

Он также призвал оценивать покупки в период распродаж не с точки зрения выгоды, а с точки зрения рациональности, и не покупать то, что сейчас не пригодится.