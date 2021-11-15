Эксперт рассказал о пиках захоронений на фоне волн COVID-19

По словам Екимова, рост был скачкообразным и зависел от волн пандемии, отмечает Ura.ru. Пики захоронений пришлись на ноябрь и май прошлого года и июнь-июль текущего.

Как отметил глава «Ритуала», учреждение модернизировало производственные мощности, чтобы предотвратить очереди. Однако особенно загружены были крематории, на долю которых приходилось до 70-72% от общего объема погребений. Екимов подчеркнул, что на пике происходило захоронение до 600 тел ежедневно, при этом во внекризисный период этот показатель был вдвое меньше, пишет Газета.ру.

Глава «Ритуала» также рассказал, что жители Москвы стали тратить больше денег на прощальную церемонию. Екимов отметил, что похороны — в первую очередь сакральный обряд.

«Это "последнее прости", материально воплощенное. Ведь на усопшем родственнике не экономят. Не экономили и не экономят», — подчеркнул специалист.

