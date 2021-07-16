Эксперт рассказал о мошенничестве со «школьными» выплатами
В России в несколько раз выросла активность кибермошенников, которые обещают гражданам очередные выплаты от государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгения Волошина.
Это произошло с момента объявления о «школьных» выплатах. Злоумышленники акцентируют внимание на получение денежной компенсации от государства.
Аферисты крадут данные банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе. В этом году подобных всплесков такого мошенничества еще не было.
Россияне получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, такая же сумма предназначена людям с ограниченными возможностями старше 18 лет, которые продолжают учиться.
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