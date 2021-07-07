Минтруд: На выплаты детям от 6 лет направят 204 млрд рублей

Глава Минтруда отметил, что выплата средств начнется за две недели до начала учебного года, с 16 августа.

«Планируется, что такой мерой поддержки накануне учебного года будут охвачены более 20 миллионов детей, общий объем расходов федерального бюджета составит 204 миллиарда рублей», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей, напоминает «Свободная пресса». Российские семьи с детьми от 6 до 18 лет получат по 10 тысяч рублей. Кроме того, выплаты предназначаются инвалидам и лицам с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам.

