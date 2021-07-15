Правительство направит более 200 млрд рублей на «школьные» выплаты россиянам

Правительство России направит более 200 млрд рублей на единовременные выплаты детям школьного возраста. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во ходе совещания с кабмином.

«По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременную выплату – 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклашек» , – цитирует премьера РЕН ТВ.

Мишустин добавил, что выплату получат и дети старше 18 лет с ограничениями по здоровью, которые продолжают обучение. Подать заявление на получение этих выплат можно с 15 июля до 1 ноября.

Россияне получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, такая же сумма предназначена людям с ограниченными возможностями старше 18 лет, которые продолжают учиться, напоминает «Свободная пресса».

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что на выплаты выделено 204 млрд рублей, напоминает журнал «Профиль». По словам министра, старт платежей намечен на 16 августа, отмечает Ura.ru.

