Эксперт рассказал, когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
На подмосковных дорогах с помощью видеокамер начали выявлять водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности в транспортных средствах, сообщает радио Sputnik со ссылкой на заместителя генерального директора «МВС Груп» Михаила Родионова.
По его словам, пока система работает только в тестовом режиме. Нарушителей, которые игнорируют требование пристегиваться, будет автоматически выявлять специальная нейросеть, она же будет передавать информацию в ГИБДД. В настоящее время программа «обучается» с помощью фотографий, полученных с дорожных камер наблюдения.
Камера фиксирует водителя и пассажира, а также пристегнуты ли ремни безопасности. На обучение искусственного интеллекта может уйти несколько месяцев. Пока не отработаны все детали, штрафы приходить не будут, отметил Родионов.
Ранее стало известно о том, что в Москве работает восемь камер, способных распознать непристегнутый ремень безопасности у водителя, а также разговор по телефону за рулем. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 032 / сут.
Умерли
72 697+512 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+582 тыс. / сут.
- Эксперт рассказал, когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
- В РФПИ не подтвердили поставки «Спутника V» в Донецк и Луганск
- Программу туристического кешбэка предложено продлить до 20 июня
- В Тунисе зарегистрирована российская вакцина «Спутник V»
- Парковка на некоторых центральных улицах запрещена в Москве 31 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru