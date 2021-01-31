Эксперт рассказал, когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень

На подмосковных дорогах с помощью видеокамер начали выявлять водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности в транспортных средствах, сообщает радио Sputnik со ссылкой на заместителя генерального директора «МВС Груп» Михаила Родионова.

По его словам, пока система работает только в тестовом режиме. Нарушителей, которые игнорируют требование пристегиваться, будет автоматически выявлять специальная нейросеть, она же будет передавать информацию в ГИБДД. В настоящее время программа «обучается» с помощью фотографий, полученных с дорожных камер наблюдения.

Российские водители начнут ездить без прав

Камера фиксирует водителя и пассажира, а также пристегнуты ли ремни безопасности. На обучение искусственного интеллекта может уйти несколько месяцев. Пока не отработаны все детали, штрафы приходить не будут, отметил Родионов.

Ранее стало известно о том, что в Москве работает восемь камер, способных распознать непристегнутый ремень безопасности у водителя, а также разговор по телефону за рулем. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

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ФОТО: pixabay.com/
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