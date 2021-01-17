Российские водители начнут ездить без прав

Замминистра пояснил, что водители смогут ездить без водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместо этого они будут использовать мобильное приложение, установленное в смартфоне.

«Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь, не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», – уточнил замглавы ведомства.

При этом он не уточнил, в каких регионах стартует проект.

