Российские водители начнут ездить без прав

В нескольких регионах России в качестве эксперимента заменят водительские права на QR-коды в мобильном приложении. Об этом пилотном проекте заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, пишет «Российская газета».

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Замминистра пояснил, что водители смогут ездить без водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместо этого они будут использовать мобильное приложение, установленное в смартфоне.

«Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь, не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», – уточнил замглавы ведомства.

При этом он не уточнил, в каких регионах стартует проект.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыВодительское УдостоверениеВодительские Права
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