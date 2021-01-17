Российские водители начнут ездить без прав
В нескольких регионах России в качестве эксперимента заменят водительские права на QR-коды в мобильном приложении. Об этом пилотном проекте заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, пишет «Российская газета».
Замминистра пояснил, что водители смогут ездить без водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместо этого они будут использовать мобильное приложение, установленное в смартфоне.
«Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь, не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», – уточнил замглавы ведомства.
При этом он не уточнил, в каких регионах стартует проект.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+23 586 / сут.
Умерли
65 566+481 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 440 / сут.
- В РПФИ опровергли данные об отказе Бразилии в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V»
- Российские водители начнут ездить без прав
- В России за сутки зарегистрировали 23 586 новых случаев коронавируса
- В Госдуме Шредеру указали на истинные причины присоединения Крыма к России
- Россия перепрофилирует самолеты «открытого неба» в разведчики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru