Ученые РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России

Как отметили ученые, при бездействии властей соотношение средней пенсии и средней зарплаты к 2050 году снизится с нынешних 31% до 27%, пишет РИА ФАН. Специалисты указывают, что решение проблем пенсионной системы следует начать заблаговременно. Однако Горлин и Ляшок отмечают, что почти все предлагаемые меры «могут показаться неприятными для разных групп населения», и решение проблем осложняет противоречивость интересов участников пенсионной системы.

Так, ученые предлагают повысить требования к страховому стажу, увязать размер страховой пенсии с зарплатой, реформировать систему досрочных пенсий. Также на увеличении соотношения пенсии к зарплате могут сказаться отмена льгот и увеличение ставки страховых взносов, отказ от предельной взносооблагаемой базы, пишет Ura.ru.

