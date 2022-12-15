Ученые РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России
Ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок предложили ряд мер по улучшению пенсионной системы, которые необходимо принять в ближайшие годы, чтобы уровень пенсий в России не стал «социально неприемлемым». Об этом пишет РБК со ссылкой на статью экспертов «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе», опубликованную в журнале «Вопросы экономики».
Как отметили ученые, при бездействии властей соотношение средней пенсии и средней зарплаты к 2050 году снизится с нынешних 31% до 27%, пишет РИА ФАН. Специалисты указывают, что решение проблем пенсионной системы следует начать заблаговременно. Однако Горлин и Ляшок отмечают, что почти все предлагаемые меры «могут показаться неприятными для разных групп населения», и решение проблем осложняет противоречивость интересов участников пенсионной системы.
Так, ученые предлагают повысить требования к страховому стажу, увязать размер страховой пенсии с зарплатой, реформировать систему досрочных пенсий. Также на увеличении соотношения пенсии к зарплате могут сказаться отмена льгот и увеличение ставки страховых взносов, отказ от предельной взносооблагаемой базы, пишет Ura.ru.
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