Эксперт рассказал, как узнать местонахождение человека по номеру телефона

По его словам, они называются «локатор», «радар» и т.п. Технология позволяет искать нужные сведения о телефоне, находящемся у пользователя, по USSD-запросу. Для этого с разрешения владельца гаджета необходимо установить программу-пеленгатор из магазина приложений. «Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия», — напомнил эксперт.

Кроме того, есть мессенджеры, позволяющие определить, где находится человек, путем включения опции «направить геолокацию».

Стало известно, как купить понравившийся смартфон дешевле. Самый простой способ сравнить стоимость устройства в однотипных магазинах.

