Эксперт рассказал, как узнать местонахождение человека по номеру телефона
Существуют законные услуги операторов сотовой связи, позволяющие определить, где находится человек, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова.
По его словам, они называются «локатор», «радар» и т.п. Технология позволяет искать нужные сведения о телефоне, находящемся у пользователя, по USSD-запросу. Для этого с разрешения владельца гаджета необходимо установить программу-пеленгатор из магазина приложений. «Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия», — напомнил эксперт.
Кроме того, есть мессенджеры, позволяющие определить, где находится человек, путем включения опции «направить геолокацию».
Стало известно, как купить понравившийся смартфон дешевле. Самый простой способ сравнить стоимость устройства в однотипных магазинах.
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