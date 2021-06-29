Стало известно, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона
Полная зарядка смартфона сокращает срок службы его аккумулятора, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектного направления инфраструктурного центра EnergyNet «Национальной технологической инициативы» Бориса Бокарева.
Это касается и полной разрядки гаджета. Как напомнил эксперт, срок жизни аккумулятора зависит от зарядных циклов, каждый из которых составляет до 90-100% емкости аккумулятора.
Как правило, смартфоны рассчитаны на 300-500 зарядных циклов, после этого состояние аккумулятора будет ухудшаться.
Ранее Бокарев посоветовал не заряжать мобильный телефон в грозу. По его словам, гроза и сильный ветер могут повлечь за собой скачки напряжения в сети и привести к порче мобильных устройств и техники.
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