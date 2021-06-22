Эксперт рассказал, как купить смартфон дешевле

Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, самый простой способ – найти более выгодную цену. Для этого нужно сравнить стоимость в однотипных магазинах. «Это не только отличие цен между официально поставленной и «серой» техникой, это различные скидки, акции, которые идут постоянно у разных компаний. Можно найти выгодное предложение и при цене смартфона, например, в 50 тысяч рублей легко сэкономить 5-7 тысяч рублей», – сказал эксперт.

Также сэкономить на покупке можно благодаря системе trade-in, сдав свой гаджет за деньги. Муртазина также рассказал, что существует возможность каждый год менять актуальные устройства. Для этого нужно взять смартфон по подписке, пользуясь аппаратом и внося небольшие доли его стоимости, а через год, не выплатив полную цену, сменить его.

Кроме того, можно также взять смартфон в рассрочку под 0% и вносить деньги поэтапно, небольшими траншами.

Ранее стало известно о том, что неправильный способ зарядки гаджетов может привести к пожару. Если параллельно с зарядкой адаптер питания, зарядное устройство или сам смартфон будут находиться под воздействием прямых солнечных лучей, то велика вероятность, что техника выйдет из строя.

