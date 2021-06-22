Эксперт рассказал, как купить смартфон дешевле
Стало известно, как купить понравившийся смартфон дешевле.
Как сообщает радио Sputnik со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, самый простой способ – найти более выгодную цену. Для этого нужно сравнить стоимость в однотипных магазинах. «Это не только отличие цен между официально поставленной и «серой» техникой, это различные скидки, акции, которые идут постоянно у разных компаний. Можно найти выгодное предложение и при цене смартфона, например, в 50 тысяч рублей легко сэкономить 5-7 тысяч рублей», – сказал эксперт.
Также сэкономить на покупке можно благодаря системе trade-in, сдав свой гаджет за деньги. Муртазина также рассказал, что существует возможность каждый год менять актуальные устройства. Для этого нужно взять смартфон по подписке, пользуясь аппаратом и внося небольшие доли его стоимости, а через год, не выплатив полную цену, сменить его.
Кроме того, можно также взять смартфон в рассрочку под 0% и вносить деньги поэтапно, небольшими траншами.
Ранее стало известно о том, что неправильный способ зарядки гаджетов может привести к пожару. Если параллельно с зарядкой адаптер питания, зарядное устройство или сам смартфон будут находиться под воздействием прямых солнечных лучей, то велика вероятность, что техника выйдет из строя.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 378 / сут.
Умерли
130 тыс.+440 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 361 / сут.
- Эксперт рассказал, как купить смартфон дешевле
- Врачи составили прогноз о состоянии певицы МакSим
- Путин потребовал от правительства сдержать рост тарифов для Сибири и Дальнего Востока
- В РФС считают, что о кадровых перестановках задумываться рано
- «Никогда не проигрывали, и почему сегодня вдруг?»: Ургант пошутил над сборной России по футболу
- Госдеп: Блинкен в ходе поездки в Европу заявит, что «Северный поток - 2» угрожает энергобезопасности
- Россия 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией
- В результате крушения самолета в Греции есть погибшие
- Черчесов прокомментировал поражение сборной РФ в матче с Данией
- Штамм «Дельта» зафиксировали в 92 странах мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru