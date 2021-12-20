Эксперт рассказал, как распознать «палёный» алкоголь

По его словам, на федеральной специальной марке есть переливающаяся голограмма с гербом России, металлизированная полоса, оригинальный код из трёхзначной серии и коричневые водяные знаки на обратной стороне.

Эксперт отметил, что все магазины, где реализуются спиртные напитки, подключены к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), которая ведёт учёт «каждой бутылки легального алкоголя».

«При покупке алкогольной продукции покупатель должен услышать два звуковых сигнала. Первый сигнал — это сканирование штрихкода, а второй — акцизной марки. При сканировании неверного акциза чек не сформируется», — уточнил он.

Дробиз добавил, что покупателю также выдаётся чек с QR-кодом, который можно отсканировать в специальном приложении «Антиконтрафакт Алко» - отсутствие информации означает, что товар контрафактный.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил во время новогодних праздников ввести ограничения на продажу алкоголя, сообщает RT.

