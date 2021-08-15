Эксперт рассказал, как проверить правильность начисления пенсии
С 2022 года россияне будут получать сведения о состоянии их пенсионного счета на портале Госуслуг.
В случае ошибки в данных можно подать заявление через интернет об исправлении, приложив пакет документов, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлию Финогенову.
Она напомнила, что страховая пенсия по старости состоит из фиксированной и страховой выплат. Фиксированная выплата не зависит от стажа работы и индексируется каждый год. На страховую часть влияет страховой стаж и уровень зарплаты. С 2002 года основным критерием при ее расчете стал размер страховых взносов, а не стаж. Именно к нему чаще всего возникают вопросы из-за доказательства периода трудового стажа.
Финогенова указала на то, что Пенсионный фонд работает с документами, а значит важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года.
Поэтому стоит изучить данные об учтенном стаже и сравнить их с записями в трудовой книжке. В настоящее время есть возможность проверить правильность сведений о страховом стаже, зарплате и размере страховых взносов в личном кабинете сайте ПФР или на портале Госуслуг. Также информацию об этом можно получить в отделении фонда или в МФЦ по месту жительства.
Ранее стало известно, что в октябре Госдума может принять законопроект, который с 2022 года защитит россиян от потери пенсионных накоплений при переводах из одного НПФ в другой - в том случае, если будет доказано, что это сделано незаконно. В настоящее время восстановление накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке.
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