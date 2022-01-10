Эксперт рассказал, как этническим русским вернуться в РФ из Казахстана

По его словам, у многих из них есть основание для получения политического убежища и российского гражданства. На данный момент россиян возвращают из Казахстана на территорию государства рейсами Минобороны РФ, поскольку все гражданские рейсы из крупных городов республики были отменены.

Литовкин отметил, что для возвращения в Россию можно подать запрос на получение российского гражданства в ближайшее консульское подразделение на территории республики. Кроме того, русские, которые имеют гражданство Казахстана, могут приехать в РФ и запросить политическое убежище.

Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Как заявлял первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», в Казахстане перед участниками протестов не было истинных целей организации беспорядков, но ими воспользовался президент республики Касым-Жомарт Токаев.

