В ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире

Мир находится на ранних этапах третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на заседании комитета по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, в Женеве.

Глава ВОЗ подчеркнул высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом и смертности от инфекции в мире. По словам Гебрейесуса, число смертей от COVID-19 выросло впервые после снижения, продолжавшегося 10 предыдущих недель.

Одним из главных факторов роста показателей передачи вируса в ВОЗ назвали штамм «дельта», что «подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью». Кроме того, гендиректор ВОЗ указал на «непоследовательное применение проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер».

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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