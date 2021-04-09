Эксперт рассказал, где чаще всего продают фальшивые лекарства

По его словам, чаще всего они встречаются в интернет-магазинах, в том числе зарубежных. Как правило, подделывают дешевые аналоги дорогостоящих лекарственных препаратов.

Как отметил Беспалов, количество контрафакта и фальсификата в российских аптеках мало, так как в стране действует строгая система контроля. Так, в 2020 году была запущена система маркировки лекарств, которая является одним из барьеров по появлению на рынке недоброкачественной продукции.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, где заявил о недостаточном финансировании федпрограммы «14 высокозатратных нозологий», призванной приобретать за бюджетный счет наиболее дорогие лекарства, передает РБК.

