СМИ: в России может возникнуть дефицит дорогих лекарств
Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, где заявил о недостаточном финансировании федпрограммы «14 высокозатратных нозологий», призванной приобретать за бюджетный счет наиболее дорогие лекарства, передает РБК.
Организация насчитала, что дефицит бюджета программы в 2020 году составил 8 млрд рублей – вместо необходимых 70 млрд было выделено лишь 62 млрд. При этом число пациентов в текущем году выросло до 255 тысяч человек с 220 тысяч в прошлом году, на них, по расчетам Союза, потребуется уже 82 млрд рублей.
По данным союза пациентов, в прошлом году без них остались тысячи пациентов с рассеянным склерозом и гемофилией.
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