Эксперт рассказал, что вызывает повышение расхода топлива зимой
Повышенный расход топлива зимой является нормой, и он не должен превышать 500 миллилитров на 100 километров. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт.
Эксперт объяснил, что одним из основных факторов увеличения расхода является использование зимней резины, которая имеет особый состав для улучшенного сцепления с дорогой. Это приводит к повышению сопротивления движению, и для преодоления этого сопротивления требуется больше топлива, так как двигатель работает интенсивнее.
Также, по словам Бовта, зимой увеличивается нагрузка на генератор. Водители часто используют фары, обогреватели сидений, зеркал и руля, а также систему автозапуска двигателя. Все эти устройства значительно увеличивают расход топлива.
Помимо этого, он отметил, что увеличение расхода может быть связано с неисправностями автомобиля. Зимой часто забиваются инжекторы, старые свечи не досжигают топливо, а также может быть загрязнен воздушный фильтр или датчик массового расхода воздуха. Для решения этих проблем требуется диагностика и обслуживание в автосервисе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru