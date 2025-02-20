Эксперт рассказал, что вызывает повышение расхода топлива зимой

Повышенный расход топлива зимой является нормой, и он не должен превышать 500 миллилитров на 100 километров. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт.

Эксперт объяснил, что одним из основных факторов увеличения расхода является использование зимней резины, которая имеет особый состав для улучшенного сцепления с дорогой. Это приводит к повышению сопротивления движению, и для преодоления этого сопротивления требуется больше топлива, так как двигатель работает интенсивнее.