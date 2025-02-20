«Автостат»: Каждый двадцатый легковой автомобиль в России – китайский
На начало 2025 года в РФ насчитывалось 2 млн 356 тысяч легковых автомобилей китайских брендов, следует из данных «Автостата».
По данным экспертов, на долю китайских автомобилей приходится 5% от общего числа зарегистрированных легковых машин в РФ.
При этом самым популярным у россиян брендом стал Chery, которому принадлежит более 20% всех зарегистрированных китайских автомобилей – это 528,2 тысячи единиц. На втором месте по популярности расположился Geely (422,4 тысячи), а на третьем – Haval (404,3 тысячи).
Ранее стало известно, что в январе 2025 года в России было продано 420 тысяч автомобилей с пробегом, что на 29,4% больше относительно показателя за аналогичный период 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru