«Автостат»: Каждый двадцатый легковой автомобиль в России – китайский

При этом самым популярным у россиян брендом стал Chery, которому принадлежит более 20% всех зарегистрированных китайских автомобилей – это 528,2 тысячи единиц. На втором месте по популярности расположился Geely (422,4 тысячи), а на третьем – Haval (404,3 тысячи).

Ранее стало известно, что в январе 2025 года в России было продано 420 тысяч автомобилей с пробегом, что на 29,4% больше относительно показателя за аналогичный период 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



