В Минцифры разъяснили правила возврата денег жертвам телефонных мошенников

Минцифры разработало правила компенсации ущерба физлицам, пострадавшим от действий от телефонных мошенников. Соответствующий проект постановления правительства размещён на федеральном портале проектов правовых актов.

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Согласно документу, пострадавший должен проинформировать банк, что совершил денежный перевод именно под влиянием мошенников.

Затем финансовая организация проведёт проверку на предмет того, мог ли гражданин сам остановить операцию, как подозрительную, и все ли требования закона им были выполнены. В случае подтверждения, банк направляет обращение оператору связи, который компенсирует средства в случае, если он не смог своевременно заблокировать мошеннический номер.

В ведомстве указали, что на возмещение ущерба отводится 30 дней, в случае трансграничного перевода - 60 дней.

Ранее в МВД РФ рассказали, что банки могут счесть перевод самому себе более 200 тысяч рублей по СБП признаком мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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