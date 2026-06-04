Эксперт раскрыл россиянам секрет, как научиться откладывать деньги
Для формирования привычки откладывать средства гражданам необходимо пересмотреть свое отношение к тратам и начать воспринимать сбережения как фундамент финансовой уверенности, а не как жесткое ограничение. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал профессор и эксперт по личным финансам Максим Темченко.
Специалист отметил, что большинство людей получают колоссальное удовольствие от процесса траты денег на развлечения, одежду или поездки, но не испытывают подобных эмоций при формировании накоплений. Именно поэтому даже изучение литературы по финансовой грамотности часто не приносит результатов и не меняет устоявшихся поведенческих паттернов.
По словам финансиста, новые покупки моментально закрепляются в сознании как источник позитивных эмоций, что заставляет человека регулярно выбирать спонтанные траты вместо откладывания свободных средств. Даже приобретение минимально необходимых вещей или продуктов питания вызывает у граждан сильный психологический отклик и желание повторить этот опыт.
При этом сам процесс накопления у многих ассоциируется исключительно с вынужденным отказом от привычных удовольствий и воспринимается как серьезное ограничение. Эксперт подчеркнул, что подобный психологический барьер мешает россиянам чувствовать финансовую защищенность и не позволяет сформировать достойный личный капитал.
При этом, большинство россиян заявили о намерении копить деньги в 2026 году, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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