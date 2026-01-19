Большинство россиян заявили о намерении копить деньги в 2026 году
Большинсство россиян (52%), принявших участие в опросе о финансовых целях на 2026 год, заявили о намренеии копить деньги. Об этом со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру» сообщает «Газета.Ru».
Ещё 29% респондентов указали, что планируют создать финансовую подушку безопасности. Откладывать деньги на отдых или на покупку автомобиля заявили по 8% россиян.
О намерении приобрести недвижимость в текущем году рассказали 12% опрошенных, при этом 8% из них отметили, что готовы взять для этого кредит, но только при условии снижения кредитных ставок. Ещё 19% россиян рассказали, что в 2026 году собираются погасить имеющиеся кредиты.
Ранее в «Выберу.ру» выяснили, что хотя бы один источник заработка, помимо основного, в 2025 году был у 47% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
