15% россиян хранят все свои накопления «под матрасом»

Многие не доверяют банкам, опасаясь блокировок, и предпочитают надежность доходности. Одновременно в стране растет и объем наличных на руках: только за март он увеличился на 300 млрд рублей (до 19,5 трлн рублей) на фоне отключений мобильного интернета.

По словам экспертов, сегодня люди боятся потерять доступ к счетам, а колебания валют и рынков усиливают восприятие наличных как «тихой гавани». Дополнительно влияет низкий уровень финансовой грамотности.

При этом власти усиливают контроль за расчетами — с 2027 года налоговая сможет получать данные о счетах физлиц от Центробанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

