15% россиян хранят все свои накопления «под матрасом»
Каждый седьмой гражданин России держит все свои накопления «под матрасом», сообщают «Известия» со ссылкой на исследование НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин».
Многие не доверяют банкам, опасаясь блокировок, и предпочитают надежность доходности. Одновременно в стране растет и объем наличных на руках: только за март он увеличился на 300 млрд рублей (до 19,5 трлн рублей) на фоне отключений мобильного интернета.
По словам экспертов, сегодня люди боятся потерять доступ к счетам, а колебания валют и рынков усиливают восприятие наличных как «тихой гавани». Дополнительно влияет низкий уровень финансовой грамотности.
При этом власти усиливают контроль за расчетами — с 2027 года налоговая сможет получать данные о счетах физлиц от Центробанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
