Евродепутат заявил в Петербурге об изоляции ЕС вместо России
Европейский союз допустил ошибку, сделав ставку на политическую и дипломатическую изоляцию России. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщает РЕН ТВ.
Выбранная Брюсселем стратегия не принесла ожидаемого результата, и в изоляции оказались сами европейские страны. Комментируя широкое международное представительство на форуме, парламентарий отметил, что единственные, кто изолируется, это сами европейцы, тогда как русские не изолированы и весь мир присутствует на площадке.
Евродепутат также подверг критике санкционную политику ЕС в отношении России, назвав ее абсолютно неэффективной. По его словам, несмотря на очевидные просчеты, европейские власти по-прежнему не спешат пересматривать свой подход к выстраиванию отношений с Москвой.
Участие представителей Германии в ПМЭФ можно расценивать как важный сигнал в плане сохранения перспектив дальнейшего сотрудничества между Россией и ФРГ. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.
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