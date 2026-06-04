Евродепутат также подверг критике санкционную политику ЕС в отношении России, назвав ее абсолютно неэффективной. По его словам, несмотря на очевидные просчеты, европейские власти по-прежнему не спешат пересматривать свой подход к выстраиванию отношений с Москвой.

Участие представителей Германии в ПМЭФ можно расценивать как важный сигнал в плане сохранения перспектив дальнейшего сотрудничества между Россией и ФРГ. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.

