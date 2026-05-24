В Госдуме предложили отменить пошлину за регистрацию брака
В России могут отменить госпошлину в размере 350 рублей за регистрацию брака, включая выдачу свидетельства, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину.
Соответствующий проект закона направлен на заключение в кабмин РФ. Из документа следует, что внесение соответствующих изменений обусловлено повесткой государственной демографической политики, направленной на укрепление института семьи, защиту и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Депутат указала, что естественный процесс создания семьи не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов. В противном случае, по словам парламентария, могут быть созданы барьеры для воспроизводства нации.
Ранее в Госдуме предложили поощрять россиян за долгий брак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
